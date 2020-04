Urgent! La population de Yopougon en colère. Les raisons

Dimanche 5 avril 2020, les populations de Yopougon ont manifesté contre l’installation d’un centre d’accueil des malades du Covid-19 dans leur localité.

Si la communication de notre gouvernement avait été plus efficace que ces communications produites par des jeunes gens, sans aucune formation en communication ,nous n’aurions pas assisté à cette scène honteuse à laquelle nous avons assisté hier.

Ne masquons pas la mauvaise communication du gouvernement à travers des condamnations tout azimut et hypocrites des actes de ces jeunes de Yopougon qui ont été tout simplement victimes de rumeurs et de fake news. On arrêtera sûrement ceux qui ont produit ces posts pour se donner de la contenance et pour noyer sa honte.

Mais il faut reconnaître que le gouvernement a de grosses faiblesses en matière de communication. Et le Chef de l’État, plus d’une fois, a fustigé cette faiblesse de la communication gouvernementale.

