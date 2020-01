Urgent! Soul To Soul a été enlevé de la prison de Toumodi vers une destination inconnue

Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul, directeur du protocole de Guillaume Soro a été sorti de la prison de Toumodi, dans la nuit du lundi 20 janvier 2020. Pour une destination inconnue.

Selon l’information donnée par Touré Moussa, conseiller en communication de Guillaume Soro. « Alerte. Soul To Soul vient d’être extrait cette nuit de sa cellule de prison par des hommes encagoulés. Destination: inconnue », a écrit le Conseiller de Guillaume Soro.

Si cette information était confirmée, il faut s’interroger sur tous ces transfèrements. En effet, les proches de Guillaume Soro qui ont été arrêtés sont transférés de prison en prison par les autorités judiciaires. C’est le cas de Simon Soro qui a été transféré à la prison d’Adzopé.

SOUL TO SOUL DE LA PRISON VERS UNE DESTINATION INCONNUE

Arrêté en effet avec plusieurs membres de Générations et peuples solidaires (GPS), le lundi 23 décembre 2019, Soul To Soul et Traoré Barou ont été extraits de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan(Maca), pour la prison de Toumodi, le 7 janvier 2020. Tandis qu’Alain Lobognon était transféré à la prison de Grand-Bassam.

Cependant la première tentative de transfèrement de ces proches de Guillaume Soro s’est butée au refus des autorités de la Maca. Ces derniers avaient refusé de livrer les prisonniers aux hommes encagoulés sans mandat écrit.

Finalement l’opération de transfèrement s’est faite 48 heures après, le 7 janvier 2020. Relativement à cette affaire de transfèrement, le régisseur de la Maca, Amoikon Monsan a été relevé de ses fonctions.

Lire sur afrik soir

Comments

comments