”Utilisons nos influences pour impacter nos communautés positivement ” Toh Bi Irié

Les gars , où on va là, c’est pas bon . Les sons de ces derniers jours m’inquiètent.

Des gens se réveillent un matin, ils insultent tout le monde et ils sont applaudis, comme des Héros Nationaux.

D’autres montent les communautés les unes contre les autres. D’autres encore donnent des informations qui incitent à des affrontements.

Toi, tu fais palabre avec ton ami Sery et tu étends ton palabre à tous les parents et alliés de Sery qui existent dans le monde. Elle est fâchée avec Madou et ce sont les aïeuls de Madou et toutes leurs descendances qu’elle maudit. Lui, il est en brouille avec Konan et il refait l’histoire d’Abla Pokou et de tous les peuples qui se réclament d’elle.

Nous, on vit avec des gens depuis des décennies et quand y a petit problème, on se rappelle qu’ils sont étrangers, comme si tous les problèmes d’un pays sont dus à la présence de Non Nationaux. Les pays les plus puissants sont ceux qui se sont ouverts aux autres. Et vous, vous êtes encore dans des débats périmés. C’est quoi ça?

Il y a divers problèmes dans le pays, c’est vrai et tout le monde sait ça. Mais si on continue de vendre la haine aux internautes et aux populations aujourd’hui , nos enfants ouvriront le grand marché de la violence demain. Qui peut prédire s’il sera ou non client ou victime de ce marché de violence ?

On dirait qu’on commence à oublier d’où on vient .

Utilisons nos petites influences pour impacter positivement nos communautés, car ce qu’on est en train de faire depuis quelques années là n’est pas bon dêh !

AUBE NOUVELLE, la vie communautaire autrement.

Perle Lola

