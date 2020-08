Vandalisme: «Elle ne confectionne pas de liste électorale. Trop c’est trop! » (SOTRA)

La Société des transports abidjanais ( SOTRA) dénonce les actes de vandalisme perpétrés contre les autobus neufs.

« Quand la raison se met en congé et que les emotions s’emparent de l’homme, on ne parle plus de manifestation ou de revendication…on parle ni plus, ni moins de bêtise humaine…TU CASSES LE BUS TU DURES A L’ARRÊT…La SOTRA n’a ni coloration politique, ni confession religieuse. Elle ne décide pas de qui est candidat ou de qui ne l’est pas. Elle ne confectionne pas de liste électorale. Trop c’est trop! », lâche-t-elle.

Sapel MONE

