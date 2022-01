Vidéo-verbalisation: le Burkina et la Guinée-Bissau s’intéressent au Daily ivoire

Invités à la cérémonie d’inauguration de l’usine d’assemblage de véhicules Daily Ivoire “Made in Côte d’ivoire”, le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière du Burkina Faso, Vincent Dabilgou et son homologue de la Guinée Bissau, Augusto Gomes, ont effectué, le mercredi 12 janvier 2022, une visite d’imprégnation au Centre de Gestion Intégrée et de la Mobilité (CGIM) de Treichville. Les hôtes du Ministre Amadou Koné sont allés s’inspirer du modèle ivoirien relativement au système de vidéo-verbalisation. Ils ont été reçus par le Directeur Général de Quipux Afrique, Koné Ibrahima, du Coordonnateur des CGI, Diaby Mamadou et des représentants de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation(DGTTC).

Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la coopération sous-régionale a permis aux délégations des ministres burkinabè et bissau-guinéen de saisir tout le processus de la gestion intelligente et moderne des infractions routières, allant de l’infraction routière filmée à la verbalisation par un agent de police assermenté, en passant par le mode de paiement et la prise en compte du contentieux.

Impressionnés par cet arsenal de sécurité routière, les Ministres Vincent Dabilgou et Augusto Gomes ont félicité le Ministre Amadou Koné pour sa vision. Ils se sont réjouis de la haute technologie utilisée dans le système de la vidéo-verbalisation. « Nous sommes des pays frères, et lorsqu’un pays voisin réussit une prouesse, nous devons nous en inspirer car, c’est toute l’Afrique qui bénéficie », a précisé le Ministre burkinabé.

Avant de quitter le centre, les Ministres ont remercié leur hôte ivoirien de leur avoir donné l’occasion de saisir le mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation. Selon eux, c’est un bel exemple de coopération sous-régionale qui leur permet de repartir très enrichis.

