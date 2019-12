Visite de la Première Dame de France centre de réinsertion des mineurs

Dimanche 22 décembre 2019 à Bouaké pour visiter le centre de réinsertion des mineurs (CRM) inauguré le 5 décembre 2019 et fort de 43 pensionnaires, Brigitte Macron, première dame de la République française a félicité les pensionnaires du centre.

” Vous ne savez pas à quel point je vous respecte, à quel point je vous admire parce que votre parcours a été compliqué. Mais vous êtes là et vous avez envie de bâtir et de construire votre vie. Vous êtes sur le bon chemin et je suis persuadée qu’un endroit comme cela va vous y aider. Mais madame Ouattara et moi nous sommes extrêmement fières de vous parce qu’il faut une grande volonté pour être là, et cette volonté, vous l’avez. Donc bravo à tous et à toutes », leur a-t-elle dit.

L’hôte de la première dame de Côte d’Ivoire Dominique Ouattara a ajouté : “Il faut absolument multiplier ce genre d’endroits parce que la prison n’est pas la place de nos enfants. Ce n’est pas possible qu’ils soient là-bas. Merci à Madame Ouattara pour tout ce qu’elle fait pour les enfants Ivoiriens”.

