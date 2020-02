Visite fructueuse pour la Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes en Côte d’Ivoire

En visite à Abidjan, du 26 au 28 Février 2020, la Directrice Exécutive Adjointe d’ONU Femmes, Mme Anita Bhatia, a rencontré des membres du gouvernement, les partenaires au développement et la société civile dans le but de renforcer leur collaboration avec ONU Femmes. Une visite de 2 jours sous le signe de la convivialité qui a permis d’exposer les attentes de l’organisation Onusienne vis-à-vis de ses partenaires mais aussi présenter la nouvelle politique globale d’ONU Femmes, sa campagne mondiale dite « Génération Egalité », les commémorations liées à la célébration du 25e anniversaire de la Déclaration et le Programme d’action de Beijing.

Accompagnée de la Directrice Régionale Afrique de l’ouest et du Centre, Mme Oulimata Sarr et de la Représentante Résidente d’ONU Femmes en Côte d’Ivoire, Mme Antonia Ngabala-Sodonon, Mme Anita Bhatia a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat entre ONU Femmes, le Gouvernement de Côte d’Ivoire, la société civile, le secteur privé et les institutions financières internationales.

Reconnaissant l’engagement de la Côte d’Ivoire pour l’égalité Homme Femme et son rôle de leader dans la région ouest africaine, Mme Bhatia a apprécié les actions posées pour la promotion de l’entreprenariat féminin, l’autonomisation économique des femmes, la promotion des droits des femmes et l’intérêt pour la budgétisation sensible au genre. Elle a cependant souligné l’urgence d’une accélération des ambitions et des engagements en faveur de la femme dans cette décennie dédiée à la femme et à la fille spécifiquement dans les domaines de l’éducation et la promotion des femmes dans les instances de prise de décisions.

Au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant tout comme aux Ministères de l’Agriculture, des Finances, du Budget et des Affaires Etrangères, la Directrice Exécutive Adjointe d’ONU Femmes a exprimé sa grande satisfaction pour la bonne collaboration entre son Institution et le Gouvernement de Côte d’Ivoire, tout en présentant la nouvelle politique d’ONU Femmes qui consiste non plus à travailler sur des projets ponctuels mais des programmes à moyen et long terme allant de 5 à 10 ans. Conformément au slogan de l’agenda mondial 2030 « Leave no one behind », en français : « Ne laisser personne de côté », l’ONU Femmes se veut désormais une agence de développement durable, dont le mandat premier est la réalisation de l’ODD 5. Cette perspective, dans une approche holistique, permettra de maximiser les efforts de tous les partenaires dans la réduction de la vulnérabilité des femmes.

Cette visite à Abidjan de la Directrice Exécutive adjointe d’ONU Femmes a aussi été l’occasion d’annoncer la Célébration des 10 ans de l’organisation, le 2 juillet prochain ainsi que la célébration du 25e anniversaire de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la Sécurité, le 31 Octobre et les 25 ans de la Déclaration et du programme d’action de Beijing, considéré comme le programme le plus visionnaire en faveur des droits et de l’autonomisation des femmes partout dans le monde, et les 75 ans de l’ONU. La Directrice Régionale d’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Oulimata Sarr a annoncé au cours de cette mission la célébration régionale de Beijing +25 à Dakar en marge de la commémoration mondiale à Paris du 7 au 10 juillet. Elle a tenu à inviter les partenaires à prendre part à cette célébration des droits de la femme africaine et à encourager les jeunes à s’engager pour les droits des femmes et un futur égalitaire conformément à la campagne mondiale « Génération Egalité » d’ONU Femmes.

