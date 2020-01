Voici ce que fait subir le garde pénitentiaire Koné Djakaridja surnommé “la machine” aux détenus de la Maca

Nous interpellons les autorités ivoiriennes, l’opinion nationale et internationale sur les crimes commis par le garde pénitentiaire Koné Djakaridja surnommé” la machine ” qui fait subir des traitements inhumains aux détenus de la MACA( maison d’arrêt et de correction d’Abidjan).

Voici les actes ignobles auxquels s’adonne avec passion cet individu. Notons que ceci n’est qu’un extrait de ce qu’il a l’habitude de faire et est aussi l’auteur de plusieurs meurtres de prisonniers pro-gbagbo.

Tous les prisonniers sont des êtres humains et ont des droits qui doivent être respecté. Mais regardons au delà de ses agissements.

Il serait important pour les autorités ivoiriennes de le retirer de cette prison car il peut être mandaté pour emmené les détenus à se révolter et ainsi créer une mutinerie alors que nous savons tous la population de cette prison a triplé depuis peu.

Il est en outre un danger pour les détenus qui sont a sa merci car sa relation particulière avec le Directeur des affaires pénitentiaires et l’ex comzone Kone Zakaria qu’il brandit comme droit de maltraitance et d’abus sur les détenus qui purgent déjà leur peine étant en prison et n’ont pas besoin d’un autre “juge” pour leur administrer une sentence parallèle.

Il faudrait que les autorités ne se rendent pas complice de ses crimes en sauvant la vie de ses détenus.

Pourquoi refuse-t-il d’être muté

ailleurs et commettre des crimes?

Que gagne -t-il a vouloir révolter les prisonniers ?

Yao Bi Gbagbo

