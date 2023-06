VOLCAN À DUÉKOUÉ, CE QUE RÉVÈLENT LES PREMIÈRES ANALYSES

L’étrange phénomène qui s’est produit à Guehiebly et qui est appelé volcan de Duékoué, était-il réellement un volcan ? Voici les résultats des premières analyses.

La révélation est de l’université polytechnique de Man (UMP). Dépêchés à Guehiebly où le phénomène dit volcan de Duékoué a eu lieu, les services de ce temple du savoir ont fait des prélèvements de la masse noire semblable à une coulée de lave de volcan sortie de terre. Après quelques semaines, les experts de cette université ont livré une partie de leurs analyses.

« Les premières analyses ont montré qu’il ne s’agit pas d’un volcan, mais les enquêtes et les analyses sont en cours pour élucider le phénomène et la nature du liquide qui pourrait provenir de résidus d’une entreprise humaine « , a fait savoir le Professeur Lacuna Coulibaly, président de l’UMP qui est biologiste et environnementaliste. C’était le lundi 19 juin 2023 au cours d’une conférence de presse qu’il animait pour faire le bilan de l’année académique écoulée, tel que rapporté par le confrère ivoirien afriksoir.net.

Le corps inconnu sorti de terre à Guehiebly et le phénomène de secousses qui l’a accompagné ont eu lieu à la mi-mai 2023. Depuis, les habitants de ce village du département de Duékoué et des Ivoiriens s’interrogent sur la nature du phénomène.