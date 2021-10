WAVE : plusieurs abonnés sont insatisfaits, les raisons

Depuis quelques mois, nous avons constaté l’apparition d’un autre réseau de transaction financière . Appelé Wave par ses fondateurs, ce réseau vient concurrencer les anciens qui sont Orange, Moov et MTN sur le territoire national ivoirien.

En effet , cette plateforme n’existe que pour les transactions financières. Avec ses frais de dépôt et de retrait estimés à zéro ( 0) franc, il parvient à convaincre plusieurs ivoiriens qui se sont faits des comptes Wave sans quitter leur ancien réseau( Orange, Moov ou MTN). Cependant, avec Wave, l’on peut procéder à une ouverture de compte en téléchargeant l’application pour des personnes ayant un téléphone portable Android.

Par contre , pour ceux qui n’ont pas de smartphones , peuvent approcher un agent Wave pour l’ouverture de leurs différents comptes. Existant depuis plusieurs mois, Wave n’a pas encore amélioré sa qualité de service pour avoir une clientèle particulière. Selon quelques abonnés Wave que nous avons pu approcher, voici ce que nous avons pu retenir d’eux : “Wave ne peut pas nous arranger à 100% car souvent, ton parent peut avoir besoin de ton aide tard dans la nuit et si tous les points Wave sont fermés dans ton quartier, tu ferais comment? En tout cas , moi je préfère garder mon argent sur mon compte Orange money ainsi je pourrai transférer de l’argent à un parent à tout moment pour ses besoins sans me déplacer “. Alors, les frais de dépôt et retrait sont gratuits certes mais il y a encore plusieurs points que les clients réclament. Voici en quelques sortes ce que réclament plusieurs clients de ce nouveau concurrent:

1_le transfert d’argent d’un abonné à un autre n’est pas possible. Dans ce domaine, le client devra forcément se rendre à un point Wave pour que l’agent qui s’y trouve puisse effectuer le transfert pour ce dernier. Ce qui n’est pas possible lorsque les points sont fermés et que votre parent vous demande de l’aide. Alors sans passer par un agent Wave , il n’y a pas de transfert possible entre abonnés.

2_ impossible de vérifier le solde de son compte si vous n’avez pas l’application dans votre téléphone portable . À ce point, lorsque vous décidez de connaître le solde de votre compte , vous n’y arriverez pas si vous ne vous rendez pas à un point Wave.

3_ pas de possibilité de régler les factures CIE et SODECI. Les abonnés sont toujours obligés de faire recours aux anciens réseaux.

A cet effet, plusieurs abonnés Wave, ayant connu la différence entre les premiers réseaux et Wave, sont contraints de garder leurs argent sur leurs comptes Orange , Moov ou MTN money pour pouvoir répondre aux besoins de leurs parents en permanence.

En définitive , après s’être abonné à Wave, plusieurs ivoiriens se disent toujours contraints de faire recours aux anciens réseaux pour plusieurs opérations. Alors ils préfèrent leur argent sur leurs comptes Orange, Moov ou MTN money pour pouvoir servir leurs à tout instant et régler les factures sans se déplacer. Tous les abonnés Wave prient les fondateurs de pouvoir améliorer la qualité de leurs différents services pour mieux satisfaire leur clientèle.

Israelbenediction

