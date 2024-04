Yakro: Le renforcement de capacités de 41 nouveaux chefs d’établissements bénéficie du financement de C2D

L’hôtel Le Rocher de Yamoussoukro abrite du 2 au 6 avril avril 2024 un séminaire de formation initié par la Direction des Ressources Humaines (DRH) du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) à l’intention des Chefs d’établissement secondaires dits de proximité.

Ce sont au total 41 nouveaux Chefs d’établissements dont 8 femmes, soit 20% qui bénéficient de cette formation qui a pris fin, le samedi 6 avril 2024. Consécutivement à la formation, du 3 au 7 mars 2024, sur financement AFD de la vague 1 de 48 Chefs d’établissement dont 13 femmes.

Cette formation qui a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Agence Française de Développement (AFD) à travers le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), vise plusieurs objectifs majeurs. A savoir, développer le leadership des Chefs d’établissement dans le management des établissements, clarifier les concepts d’intégration et d’éthique dans la gestion d’un établissement secondaire, d’assurer le suivi pédagogique de proximité des enseignants par le Chef d’établissement. Mais également s’approprier la stratégie d’optimisation des ressources enseignantes (bivalence) et de s’approprier la gestion des emplois du temps dans le Codipost.

Les séminaristes ont eu droit durant cette formation à des modalités pédagogiques appropriées pour l’accompagnement de ces Chefs d’établissements dans leur reconversion en qualité de managers

Les séminaristes ont eu droit durant cette formation à des modalités pédagogiques appropriées pour l’accompagnement de ces Chefs d’établissements dans leur reconversion en qualité de managers. Au regard de cet environnement marqué par des réformes importantes touchant à l’organisation et au management des collèges et lycées qui donnent obligation à ces Chefs d’établissements d’avoir des compétences managériales éprouvées, de leadership capables de fédérer des synergies et une gestion efficiente.

Par conséquent, les séminaristes ont été outillés sur ‘’La prise de fonction et de poste/Développement personnel et professionnel du Chef d’établissement’’, ‘’Le système de suivi et d’encadrement pédagogique de proximité dans un établissement’’, ‘’La stratégie d’optimisation de la gestion des enseignants bivalents dans les collèges de proximité’’, ‘’L’intégration et la gestion des emplois du temps dans le CIDIPOST’’ et ‘’Les procédures administratives’’.