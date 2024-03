Yopougon : L’Anare-CI et des Lycéennes de Yopougon célèbrent la Journée internationale de la femme

Dans une ambiance festive et conviviale entretenue par des prestations artistiques, des chants, des ballets et des slams exécutés par les élèves du Lycée moderne de jeunes filles de Yopougon, les femmes de l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’Electricité de Côte d’Ivoire (Anare-CI) ont commémoré, le vendredi 8 mars 2024, la Journée internationale des droits de la femme, célébrée à travers le monde.

“Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme” est le thème central autour duquel gravitaient cinq axes clés nécessitant des actions communes pour rendre hommage aux femmes. A savoir, investir en faveur des femmes : une question de droits humains ; mettre fin à la pauvreté ; mettre en œuvre un financement tenant compte du genre ; passer à une économie verte et une société de soins ; et soutenir les agents de changement féministes.

La présidente du comité d’organisation, Charlotte Peya, professeure d’histoire et géographie, a rappelé l’importance de cette célébration et a plaidé pour plus de promotion des femmes aux postes de responsabilité dans les entreprises et établissements d’enseignements scolaires secondaires publics en Côte d’Ivoire.

Quant au conseiller spécial du directeur général de l’Anare-CI, il a, au nom du directeur général, Amidou Traoré, félicité et encouragé toutes les femmes en général et celle de l’Anare-CI pour leur grande contribution à l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Il a, par ailleurs, rassuré sur la détermination du directeur général à œuvrer en faveur de la promotion du genre à l’Anare-CI. « C’est vrai que l’on parle de plus en plus de parité entre hommes et femmes. Mais j’aimerais dire que la parité est un juste combat mais ajouter de la performance, elle est bien meilleure.

L’égalité ne doit plus concerner que des élites mais elle doit se généralisée à toutes les femmes, par le travail quotidien et permanent », a-t-il indiqué avant d’exhorter les participants à maintenir le cap de l’excellence et du service bien fait au bénéfice de l’Anare-CI.

Dr Kouassi Marie-Claire Koudou, médecin et thérapeute familiale, Appoutou Raïssa Kouamé, chef de service consommateurs et Siriki Gnigbognima, directeur de la maîtrise de l’énergie, ont animé un panel autour de la mission de protection des consommateurs d’électricité et les bons gestes à observer pour économiser de l’énergie.

Cette cérémonie a enregistré la présence de la proviseure du lycée et de d’Apollinaire Koudou, directeur administratif et financier adjoint de l’Anare-CI