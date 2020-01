Yopougon/ Lutte contre le désordre : la Police Municipale monte en puissance.Ce qui va se passer dès à présent

La Police Municipale monte en puissance dans la lutte contre le désordre urbain, l’incivisme sur les routes et les espaces publics et tous les actes qui sont de nature à dégrader l’environnement.

Mauvaises conduite automobile, obstruction des voies, barrages anarchiques de voies, nuisance sonores et le déversement des eaux usées et des ordures dans les conduite d’eau et sur les espaces publics de la commune.

Les agents de la Police Municipales, munis d’appareils dédiés ( smartphones reliés à un serveur central) , documentent les infractions constatées à l’aide de leurs téléphones, images, vidéos, et le serveur centrale enregistre automatiquement l’infraction.

Les contrevenants aux règlements se rendent à la Régie pour s’acquitter des amendes.

Section IV : Attributions du Maire

Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.

Paragraphe II : Pouvoirs de police

Article 192 : En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, sous le contrôle de l’autorité compétente, le Maire est responsable du maintien de l’ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics.

Il est chargé de l’exécution des actes et directives de l’autorité supérieure qui y sont relatifs.

1- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

2- de maintenir le bon ordre dans les endroits où se tiennent des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux publics.

Article 194 : Le Maire a la police des routes à l’intérieur du périmètre communal dans la limite des règlements en matière de circulation routière.

