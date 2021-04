Yopougon: un étudiant retrouvé mort après plusieurs jours de recherche

Il y a quelques jours de cela, des avis de recherche ont été lancés sur plusieurs pages d’informations sur le réseau social facebook en vue de retrouver le jeune étudiant Silué Seydou porté disparu. Hélas après plusieurs jours de recherche, la mauvaise nouvelle est tombée. L’étudiant Silué Seydou est décédé.

En effet, il était partir dans la commune de Yopougon pour rendre visite à son grand frère, malheureusement pour lui, il a croisé le chemin de plusieurs jeunes voyous qui l’ont agressé en le poignardant à plusieurs coups de couteau. Baignant dans son sang, quelques passants qui l’ont aperçu l’ont envoyé au Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon.



Mais hélas les tentatives des médecins sont restés vaines, les innombrables coups de couteau reçus ont eu raison de lui. Il a rendu l’âme quelques minutes après son arrivée au CHU. Ce jeune pleine de vie, promis à avenir radieux et toujours souriant laisse derrière lui sa famille et ses amis inconsolables.

Des enquêtes sont en cours en vue de retrouver ces malfrats qui, pour subvenir à leurs propres besoins, s’attaquent et arrachent impunément la vie à d’innocentes personnes. S’ils réussissent cette fois à échapper à la justice des hommes, celle de Dieu s’en chargera. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique et à ses amis de l’Université qui vont devoir continuer sans lui.

Perle Lola

