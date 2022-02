Yopougon : un Pasteur réclame à ses fidèles une 7e offrande, le culte se termine en bagarre

Ce dimanche 13 décembre, une scène vraiment extraordinaire a eu lieu dans une église à Yopougon Académie.

Comme chaque dimanche, les fidèles chrétiens ce sont réunis pour rendre leur culte à Dieu. Mais hier, le culte ne s’est pas terminé dans la paix du christ comme ils en avaient l’habitude. En effet, habitué à réaliser au plus 4 offrandes, le Pasteur en a réclamé une 5e et une 6e. Chose que les fidèles ont exécuté, mais avec de petits ronronnements. Croyant en avoir terminé avec les offrandes, le Pasteur se présente encore devant l’assemblée et leur fait savoir qu’il y en aura une septième offrande baptisée « Offrande de la Gloire ». Les voix se faisaient entendre peu à peu dans le temple pour contester cette nouvelle, jusqu’à ce qu’elle prennent de l’ampleur.

Mais c’est lorsque le service d’ordre essayait de calmer les ardeurs que le pire s’est produit. Un groupe de jeunes faisait savoir que s’en était trop et qu’il était temps de terminer le culte. Contre cette 7e offrande, certains essayaient de sortir de force en déclarant à haute voix qu’ils étaient victimes d’une escroquerie. C’est dans cette résistance qu’une bagarre éclata.

Le service d’ordre est bousculer et les engueulades se faisaient entendre de partout. Le Pasteur était donc obligé d’interrompre le culte et libérer tout le monde.

