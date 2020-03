Yves Zogbo Junior pressenti comme ministre de la culture: ce qu’il en dit, forces et faiblesses

Le remaniement ministériel annoncé au sein du gouvernement dirigé par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly verra-t-il la nomination d’Yves Zogbo Junior au poste de ministre de la culture ? C’est la question sur plusieurs lèvres. La rumeur enfle. Même dans les cabinets ministériels, le sujet est abordé. Alors une source proche de l’homme de média, actuel directeur de la communication au ministère de la sécurité et de la protection civile, a échangé sur la problématique avec le concerné.

Voici ce qu’il en dit. Communicateur, animateur, conseiller en communication, Yves Zogbo Junior au poste de ministre de la culture, ce sera la victoire de toute une génération. Figure tutélaire médiatique intergénérationnelle, Yves Zogbo Junior a servi les différents pouvoirs depuis Henri Konan Bédié jusqu’à Alassane Ouattara. C’est un technicien dont les services sont sollicités. Conseiller en communication sous Henri Konan Bédié, il était un proche de Charles Blé Goudé lorsque Laurent Gbagbo était aux affaires. Après la maladie qui l’a éloigné des réalités ivoiriennes, il est rentré en 2011 en Côte d’Ivoire. Il servira Guillaume Soro en tant que conseiller technique à l’assemblée nationale avant de se voir bombarder depuis le dernier remaniement ministériel au poste de directeur à la communication au ministère de la sécurité et de la protection civile.

Yves Zogbo Junior n’est pas étranger à la rumeur qui l’envoie au poste de ministre de la culture à la faveur du remaniement ministériel imminent en Côte d’Ivoire. Voici ce qu’il en dit : « J’ai appris l’information. Il y’a même des ministres qui m’ont appelé à ce propos. Si je suis nommé ministre, ce sera dans la continuité du service de l’Etat. On va travailler pour la Côte d’Ivoire… ». Réaction laconique, lorsque Kaloua se prononce sur cette information qui se veut de plus en plus insistante. Ses forces pour ce poste, c’est un acteur culturel incontournable de la Côte d’Ivoire. La cinquantaine entamée, il a été de tous les combats, de tous les mouvements jeunes et autres musiques urbaines. C’est un artiste dans l’âme.

Chanteur, il pousse bien la chansonnette. Même s’il reste un amateur de la musique Rumba, il chante très bien les chansons de John Yalley. C’est un fils du terroir, attaché à son village, Kibouo, à proximité de la ville de Daloa. Par dessus tout, Yves Zogbo Junior a des rapports quasi maternels avec la première dame, Dominique Ouattara. Par ailleurs, s’il est au poste de directeur de la communication du ministre Vagondo, en plus de son background, cela l’a été par la volonté du président Alassane Ouattara. La seule faiblesse de Yves Zogbo Junior, c’est qu’il n’est ni maire, ni député, n’a donc pas une influence régionale. Il est juste un technicien et un communicateur chevronnés. Ces atouts suffiront-ils ? On attend de voir.

