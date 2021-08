10 Ratés Des Sportifs Parmi Les Plus Épiques Et Les Plus Drôles De Tous Les Temps

Nous adorons le sport parce qu’il nous permet de nous déconnecter un peu de la vie quotidienne et nous donne un sentiment d’appartenance avec le reste du monde. La plupart des sports sont très intenses et les sportifs de haut niveau doivent en permanence donner le meilleur d’eux-mêmes. Ces hommes et ces femmes sont de vrais titans, mais ils restent humains comme nous tous et ils font des erreurs. Des erreurs parfois très amusantes. En fait, les gaffes dans le sport sont souvent la meilleure partie d’un événement sportif. On a fait des recherches et on a compilé les gaffes des sportifs les plus hilarantes de l’histoire du sport. C’est à ne pas manquer !

Une Nouvelle Espèce D’Oiseaux ?

Une équipe d’experts a débattu pour déterminer si cette femme était une joueuse de bowling professionnelle ou une gymnaste. Tu peux nous donner ton option, mais on pense que le débat durera encore longtemps.

On ne veut pas se mettre la pression, alors, contentons-nous de nous accorder sur une chose : on a mal rien qu’en regardant cette photo. On peut dire que cette femme a réussi un atterrissage parfait malgré cette balle sur son visage.

Continuer À Me Lever

Si tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, nous allons éclairer ta lanterne. C’est de la natation synchronisée, un sport qui est presque un art. Ne pense pas que ces athlètes ne font que nager dans une piscine. Elles font de la gymnastique et des mouvements de danse élaborés sous l’eau et sous une pression folle.

C’est beaucoup plus difficile qu’on ne le croit. Les femmes ressemblent à de vraies sirènes, mais s’il y a des moments moins gracieux. Elles s’en fichent parce que ces filles ont un mental d’acier.

Une Vilaine Chute

Non, ce n’est pas un match de lutte gréco-romaine. C’est bien du patinage artistique, in sport terriblement exigeant et à des années-lumière du patinage que l’on fait parfois comme loisir à la patinoire. Les gens normaux essayent de glisser sur la glace sans perdre l’équilibre pour éviter une vilaine chute.

Ces patineurs professionnels savent faire des sauts impressionnants et virevolter sur la glace devant des spectateurs et surtout des juges. Cependant, ils peuvent aussi faire des erreurs et on espère que cette jeune femme n’a pas eu de blessures graves

4.Beaucoup Trop Près

Les patineurs ont tellement de grâce et d’élégance. Ils laissent souvent les spectateurs sans voix avec leurs qualités athlétiques.

Mais ils ont aussi parfois des gros ratés. Ça nous fait toujours mal au cœur quand on voit ces grands champions trébucher ou tomber. Ici, le problème est plus la trop grande proximité des deux patineurs. Ils ne sont pas très à l’aise.

Elle Recherche Probablement Encore Le Photographe Qui A Osé Prendre Cette Photo

Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette photo, alors le mieux, c’est que l’on t’explique le tout. Une nageuse se sert de sa jambe comme chaise pour sa partenaire de natation synchronisée. Pendant ce temps, les autres nageuses tiennent ses pieds en souriant.

Mais ce qui est formidable dans cette photo, c’est le visage de cette femme – il est impayable. On est surpris que cette photo ne soit pas devenu un meme célèbre.

« Hey Les Juges, Vous Pouvez Faire Ça ?

Les athlètes qui pratiquent la natation synchronisée se doivent d’être extrêmement flexibles et puissants.

En duo ou en équipe, les nageurs doivent tout faire pour attendre la perfection alors que la moindre imperceptible erreur pour gâcher des mois de préparation en compétition. Elles sont jugées sur tout, leurs expressions faciales comme leurs numéros.

Une Mauvaise Décision

On imagine bien que ce plongeur n’avait pas envie de prendre cette expression. Personne ne peut volontairement prendre cette expression inhumaine. Peut-être qu’il regrette un peu sa décision d’essayer de faire de son mieux devant autant de gens. Bonjour l’embarras.

C’est un sport un peu fou. On se jette dans l’eau de très haut. On doit réussir des figures difficiles et éprouvantes sans se tromper, sinon gare au plat. Le tout en gardant le sourire.

Regarde-Moi Tous Ces Kilos

Comparé aux autres sports, l’haltérophile repose sur la force et la technique, mais évidemment surtout sur la puissance. C’est pour ça que l’on voit souvent des gens imposants dans ce sport.

C’est pourquoi les gens qui n’apprécient pas beaucoup l’haltérophilie se moquent souvent des expressions des athlètes, mais c’est beaucoup plus impressionnant de regarder le poids hallucinant qu’ils soulèvent. Après tout, c’est difficile pour un être humain normal de soulever 50 kilos sans se blesser.

Une Drôle D’Expression

Cette jeune femme est très belle, mais son expression faciale est assez étrange. Avant de te moquer d’elle, essaye de prendre une vidéo de toi en train d’éternuer pour voir le résultat.

Au fait, c’est une athlète accomplie qui démontre régulièrement son immense talent sur la glace.

Un Visage De Footballeur Parfait

On a vu que les sportifs ont des expressions particulières quand ils soulèvent des poids ou qu’ils sautent dans l’eau, mais celle-ci les bat à pleine couture. Le football est un sport intense et c’est l’une des raisons qui fait que c’est le sport le plus populaire au monde.

Les fans ont des émotions fortes en supportant leur équipe préférée. Tu peux imaginer ce qu’on ressentit les supporteurs de Manchester United quand ils ont vu leur joueur, le Belge Marouane Fellaini, se prendre le ballon en pleine figure. Ça a dû être plus drôle pour les supporteurs de l’autre équipe.

