Travis scott devoile le maillot third du PSG

Alors qu’il ne sortira que dans près de deux mois, le troisième maillot du PSG pour la saison 2023/2024 a été dévoilé par le rappeur américain Travis Scott, partenaire de Jordan qui produit la tunique, sur son compte Instagram.

Si le PSG voulait mesurer la puissance de sa marque à l’étranger, il vient d’avoir une belle preuve mais il n’est pas certain qu’elle lui convienne pour autant. A pratiquement deux mois de sa sortie officielle, le maillot third de Paris pour la saison 2023/2024 a été dévoilé sur les réseaux sociaux par le rappeur américain Travis Scott. Sur son compte Instagram suivi par pas moins de 50 millions de followers, l’artiste américain, par ailleurs partenaire de la marque Jordan, a publié une photo de la tunique.

Comme annoncé, ce maillot third 2023/2024 du PSG est produit par Jordan et il ne reprend aucune des couleurs traditionnelles du PSG. Le maillot est majoritairement gris, avec des motifs sur les côtés et une bande centrale rappelant celle traditionnelle du maillot Hechter. Le logo est évidemment celui de Jordan tandis que le blason est coloré en noir et gris pour rester dans le ton. Le col, ainsi que plusieurs autres éléments présents sur le maillot mais non visibles sur la photo, sont en noir.

Le maillot third 2023/2024 du PSG en photo :

Comme toujours, le quatrième maillot du PSG pour la saison 2023/2024 sortira au début de l’année prochaine et il sera lui aussi fourni par Jordan. Selon nos informations, il sera majoritairement beige.