Victoire de la Côte d’Ivoire face au Portugal lors du tournoi international Coraçao de Viana de Lisbonne

L’équipe nationale de basket-ball de la Côte d’Ivoire, les Éléphants, a remporté son premier match du tournoi international Coraçao de Viana de Lisbonne en battant l’équipe du Portugal avec 11 points d’écart (79-68) le jeudi 27 juillet 2033. Ce match test, après plus de deux semaines de préparation en Espagne, démontre la bonne forme de l’équipe ivoirienne.

Les performances des Éléphants

Pour cette rencontre, l’entraîneur Dejan Prokic a donné du repos à certains joueurs, dont Vafessa Fofana, Charles Abouo, Zamba Camara, Siré Dieng, Amadou Sidibé et Lionel Nathan Kouadio. Avec une défense solide et une précision au tir dès le début du match, les Éléphants ont pris une avance considérable à la mi-temps (28-44), avec une contribution essentielle de Nisré Zouzoua, élu MVP de la partie avec 23 points, 1 rebond et 1 passe.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs Koné Bazoumana, Mike Fofana et Maxence Dadiet se sont également illustrés pour contrer la tentative de révolte des Portugais (20-21). Malgré la victoire du Portugal au dernier quart-temps (20-14), les efforts de Moussa Koné, Patrick Tapé, Assemian Moularé et Cédric Bah avaient déjà sécurisé le succès des Éléphants avec un score final de 68-79.

La suite des préparatifs

La prochaine rencontre de l’équipe dirigée par Dejan Prokic est prévue pour le vendredi 28 juillet 2023, face à la République Tchèque, à partir de 17h30 GMT, toujours au Pavillon Municipal José Natàrio de Lisbonne. La Côte d’Ivoire est dans la poule G avec l’Espagne, le Brésil et l’Iran pour la Coupe du Monde de Basket-ball qui se tiendra du 25 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines.