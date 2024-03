Absence de Bissouma: le sélectionneur malien estime qu’il pouvait se passer de lui pour les prochains matchs amicaux

Les aigles du Mali affronteront la Mauritanie et le Nigeria en amical les 23 et 26 mars prochain.

Les raisons de son absence.

L’international malien d’origine ivoirienne, Yves Bissouma, ne figure pas sur la liste des joueurs sélectionnés par Eric Chelle, pendant que le joueur est pris pour cible sur les réseaux sociaux depuis la fin de la CAN.

Il lui est reproché un manque d’engagement et de patriotisme envers le maillot des aigles du Mali. D’autres vont plus loin en exigeant qu’il ne soit plus convoqué en sélection.

Son absence de ce premier regroupement après la CAN, laisse planer le doute sur l’exhaussement du vœu des ‘’ anti-bissouma’’.

Mais au cours d’une conférence de presse, Eric Chelle, le sélectionneur malien, a tenu à clarifier cette affaire. Il estime qu’il pouvait se passer du joueur sur le coup. Cela ne voudrait pas dire que la porte de la sélection lui ai fermé.

« Au même titre que beaucoup de joueurs, il mérite d’être dans cette sélection. J’ai décidé, j’ai fait le choix qu’il ne sera pas là aujourd’hui. Dans mon système en losange, j’estime qu’il y a des joueurs en ce moment qui sont légèrement au-dessus. (…) Ça ne veut pas dire qu’il ne sera plus jamais appelé », a-t-il clarifié.

Le milieu de terrain de Tottenham pourrait, au dire d’Eric Chelle, être présent pour les autres sélections.

À côté des critiques acerbes, d’autres, comme le Chanteur Malien Mokobé, souhaite que les différents, s’il y en a, soit aplani.