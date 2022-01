Afrique / CAN2022 : Roger Mila en colère s’adresse a l’équipe nationale marocaine

A peine arrivée au Cameroun qu’une polémique est née autour de l’équipe marocaine.

Dans un entretien accordé à TV5 Monde publié sur la chaîne YouTube du média, le 4 janvier 2022, l’ancien buteur des Lions indomptables, Roger Mila, n’a pas apprécié le fait que les marocains arrivent à la CAN avec leurs aliments, leurs cuisiniers, des matelas et draps de lit.

Pour Roger Milla, c’est un manque de respect, estimant que ces pays du Maghreb ne devraient pas concourir sur le continent; eux qui aiment toujours semer des troubles lors de la CAN.

« Si vous n’êtes pas des Africains, allez jouer en Europe, en Asie ou ailleurs », a-t-il déclaré dans l’entretien.

Ces propos ont suscité la colère des internautes des pays maghrébins qui l’ont exprimée à travers plusieurs commentaires.

