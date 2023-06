Afrique du Sud : nouvelle édition du marathon des camarades

Mokgele Roro s’entraîne dans les rues de Soweto en Afrique du Sud. Dimanche, il participera au Marathon des camarades dans la province du KwaZulu Natal sur environ 90 kilomètres à travers les collines vertes et escarpées.

Cette course a été organisée pour la première fois en 1921 en l’honneur des soldats sud-africains tués pendant la Première Guerre mondiale. Réservée exclusivement aux blancs à l’époque, le Marathon des camarades fait depuis, fi de la race et des barrières sociales .

” Lorsque vous courez, il n’y a pas d’étiquette qui indique que vous venez de tel ou tel pays ou que vous avez telle ou telle entreprise, ce qui compte, c’est de courir. Nous vivons tellement de choses dans cette société que la course à pied est l’un de ces sports qui peuvent réellement rassembler les gens ”. explique Mokgele Roro, 42 ans.

Ce n’est qu’en 1975 que les coureurs noirs et les femmes ont été autorisés à y participer. C’est en 1989 qu’ a été enregistré la première victoire d’un coureur noir sur ce parcours.

“Sam Tshabalala a été le premier Noir à remporter la course et cela a été une grande avancée car beaucoup de gens disaient qu’aucun coureur noir ne gagnerait jamais. Et maintenant, et cette année, les dix premiers coureurs masculins seront probablement tous noirs “, raconte Bruce Fordyce, neuf fois vainqueur du marathon des camarades.

Plus qu’une course, le Marathon des camarades symbolise le changement . Il faut “du cran et de la détermination” pour y participer.

“Je pense que pour tout le monde, lorsque vous franchissez la ligne d’arrivée, cela signifie que vous avez changé pour toujours, que vous n’êtes plus la même personne. Vous devenez plus déterminé, vous comprenez que si quelque chose vaut la peine d’être fait, vous réussirez parce que vous avez réussi à franchir la ligne d’arrivée. “, a déclaré Bruce Fordyce.

Dimanche, Roro affrontera plus de 17 000 coureurs, dont près de 2 000 venus de 84 pays.