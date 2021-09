Afrobasket 2021: en finale, les Ivoiriens affronteront la Tunisie aujourd’hui

La sélection nationale de Côte d’Ivoire s’est qualifiée, samedi 04 septembre 2021, pour la finale de l’Afrobasket masculin qui se déroule à Kigali, au Rwanda, depuis le 24 août.

Les Pachydermes ivoiriens ont battu, en demi-finale, les Lions de la Terenga du Sénégal dans une rencontre âprement disputée sur le score de (75-65). Le capitaine Stéphane Konaté et ses co-équipiers sont allés à la pause avec un écart de 7 points, soit la marque de (36-29).



La Côte d’Ivoire croisera pour l’apothéose du tournoi, dimanche, la Tunisie, tenante du titre qui a pris le meilleur, de son côté, sur le Cap Vert sur le même score, en première opposition. Le coup d’envoi de cette affiche est annoncé pour 15h (GMT).

Mais avant, les perdants des demi-finales à savoir le Cap Vert et le Sénégal se retrouveront pour le match de classement à 13h (GMT).

Le tournoi a débuté avec 16 nations réparties dans quatre groupes. La Côte d’Ivoire a évolué dans le groupe C en compagnie du Nigeria, du Mali et du Kenya.

