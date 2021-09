Afrobasket féminin 2021/ Les basketteuses maliennes disputeront la finale demain

Les basketteuses maliennes disputeront ce dimanche la finale de l’Afrobasket 2021. En sortant le pays hôte, le Cameroun, les Aiglonnes ont gagné le droit de se mesurer aux doubles tenantes du titre nigérianes.

Troisième de la dernière édition, le Mali est assuré de monter au minimum d’une marche supplémentaire dans la hiérarchie continentale. S’il sera difficile de remporter une deuxième CAN après celle de 2007, le bilan du tournoi des Aiglonnes est déjà plus que positif avec une première place en phase de groupes et une victoire de prestige en quarts face aux redoutables angolaises.

Vendredi, en demi-finale, la tâche était loin d’être évidente face au Lionnes du Cameroun. La tension était palpable sur le parquet mais aussi au tableau d’affichage. Les défenses ont nettement pris le pas sur les attaques avec un score final de seulement 52 à 51.

C’est Sika Koné qui inscrit le panier de la délivrance dans la dernière minute du match. L’intérieure de 19 ans confirme son Mondial juniors de haute volée au mois d’août dernier (meilleure marqueuse et rebondeuse du tournoi).

L’autre demi-finale était considérée comme la finale avant l’heure puisqu’elle opposait le Nigeria au Sénégal, soit les finalistes des deux dernières éditions.

Même affiche, même scénario, avec un nouveau succès des D-Tigress.

Si les double championnes d’Afrique tenteront bien la passe de trois dimanche, elles peuvent remercier leur duo Amy Okonkwo-Ify Ibekwe, 30 point cumulés.

En face, les Sénégalaises se sont bien battues, à l image de Mame-Marie Sy-Diop, meilleur marqueuse de la rencontre avec 18 points.

Les Lionnes se contenteront dimanche de la petite finale face aux Camerounaises.

fr.africanews

