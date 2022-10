Aguero : «le Barça a la capacité de battre le Real Madrid»

L’ancien attaquant de Barcelone et d’Argentine Sergio Aguero a donné son grain de sel avant le très attendu clasico au Santiago Bernabeu dimanche entre le Real Madrid et le Barça.

La légende de Manchester City a eu un avant-goût de la rivalité entre Barcelone et le Real Madrid la saison dernière lorsqu’il a marqué dans un Clasico que les Catalans ont perdu 2-1, peu de temps après, il a été contraint à une retraite anticipée en raison d’une maladie cardiaque. Et dans l’attente de la prochaine rencontre entre les deux géants de la Liga, Aguero s’attend à une belle rencontre au Bernabeu.

«Chaque année, ce type de match est différent de tout autre match, quel que soit le niveau des deux équipes avant le match. C’est un Clasico et tout le monde fait de son mieux, et maintenant c’est plus compétitif parce que les deux équipes sont au sommet», a déclaré Aguero.

«Le Barça a une super équipe et ils sont excités. Ce sera un grand match», a-t- il ajouté. Lorsqu’on lui a demandé si le Real Madrid avait sous-estimé Barcelone à la fin de la saison, Aguero a répondu : «Je ne pense pas qu’il y ait un manque de respect entre les deux rivaux, et c’est quelque chose qui n’arrive pas dans les ligues de ce niveau».

L’attaquant légendaire a ensuite soutenu les Blaugrana pour s’imposer en disant : «Le Barça a eu quelques difficultés ces derniers temps, mais ils semblent les surmonter. Même avec les défenseurs blessés, ils surmontent ces problèmes et ont la capacité de battre le Real».

