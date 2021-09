Allemagne/ Munich : Jérôme Boateng condamné à verser 1,8 million d’euros à son ex-compagne

Le nouveau défenseur de l’OL, Jérôme Boateng, est embourbé dans une sale affaire de violences conjugales depuis la semaine dernière à Munich en Allemagne. Condamné à payer une amende de 1,8 million d’euros pour coups et blessures volontaires sur son ex-compagne, Jérôme Boateng (33 ans) ne pourra pas compter sur le soutien de son frère.

Cette tâche d’huile s’est enhardie récemment puisqu’il ne pourra pas compter sur le soutien de son frère Kevin-Prince, lui aussi joueur professionnel, qui assure n’avoir « plus rien à voir avec lui ».

Dans une interview accordée au quotidien allemand Blid, son frère Kevin-Prince Boateng, a réagi à cette condamnation. Il admet dans un premier temps se sentir responsable, mais affirme aussi ne vouloir plus rien à voir avec lui.

« Je me suis déjà éloigné de Jérôme depuis longtemps. Je respecte le droit allemand. Je méprise la violence à l’égard des femmes. Je ne m’identifie pas aux actions de mon frère et donc je n’ai plus rien à voir avec lui », assène le joueur ghanéen qui évolue actuellement au sein de son club formateur le Hertha Berlin.

