Angleterre : clashe Eric Bailly et Mourinho, toute la vérité

Lorsque les informations se font rares, certains journalistes font dans le sensationnel. Au point d’écrire toutes sortes d’articles vendeurs sans même se soucier de la véracité des faits. C’est ce qui s’est produit récemment au sujet d’Eric Bailly.

Dans un entretien à ESPN, le défenseur de Manchester avait couvert de louanges son entraîneur Olé Gunnar Solskjaer à travers ces mots-ci. Lisez bien.

« C’est important de pouvoir travailler avec quelqu’un qui a été joueur, qui comprend les situations que peut traverser un joueur. Le football n’est pas un sport qui se joue seulement sur le terrain. C’est aussi tout ce qui entoure un match et ce sont des choses que les gens ne voient pas, normalement (…) C’est quelqu’un qui comprend tout cela et qui aide beaucoup l’équipe. En plus d’être entraîneur, il est une personne normale. C’est comme un oncle pour nous et avoir quelqu’un comme lui dans le club donne plus de force aux joueurs. »

Contre toute attente, certains médias ont relayé cette déclaration en indiquant que Bailly s’en prenait de façon voilée à son ancien coach José Mourinho. Celui-là même qui l’avait fait venir à Manchester United en 2016, en provenance de Villareal.

Pourtant, à aucun moment dans ses dires, le champion d’Afrique de 2015 ne pose un quelconque tacle au Special One.

Garçon humble et courtois, Eric Bailly est plutôt « reconnaissant » envers Mourinho qui a cru en ses capacités en le signant du côté d’Old Trafford. Il le dit lui-même. Jamais, il n’aurait donc tiré à boulets rouges sur le mythique entraîneur portugais dans les médias.

Encore une exagération des tabloïds. Les propos de Bailly ont été sortis de eur contexte, faisant croire à un coup de gueule contre Mourinho. Or, le défenseur de 24 ans a seulement dit tout le bien qu’il pensait de Solskjaer. Rien de plus. Voici donc toute la vérité.

