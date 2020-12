Le footballeur égyptien Mohamed Salah a reçu des milliers d’insultes de la part des internautes musulmans pour avoir célébré Noël avec sa petite famille.

Dès le lendemain du réveillon de Noël, Mohamed Salah, l’attaquant égyptien de Liverpool a subi une vague d’attaque sans précédant sur la toile lorsqu’il a posté le soir du réveillon de Noël avec un sapin de Noël et des tenus spéciales pour fêter cette fête religieuse chrétienne. L’Egyptien a posté une photo de lui, accompagné de ses deux filles et de sa femme, tous habillés en rouge avec un costume s’apparentant au père Noël. Le joueur avait même un serre-tête en forme de tête de cerf pour compléter. Devant le sapin, tout sourire, ils s’apprêtaient à ouvrir les cadeaux.

Mais même le soir du réveillon de Noël, la tolérance ne semble pas être des valeurs connues à tous. Cette photo image familiale remplie de joie et de bonheur, donnée par ce joueur de confession musulmane, n’était pas au goût de tout le monde et la grande majorité des commentaires comprenaient des messages d’insultes.​

La star égyptienne de Liverpool a provoqué l’ire de nombreux musulmans qui se sont adonnés à des messages d’insultes gratuits sur les réseaux sociaux. « Mahrez t’en », lui répond l’un d’eux sur Twitter en référence à un autre joueur de football, un Algérien évoluant dans le club de Manchester City. « Il s’est fait pirater », sourit un autre tandis que bon nombre d’internautes de confession musulmane se disent « choqués ».

D’autres messages plus virulents encore « sale fils de p » à « enfant de p, les croisés Inch Allah », en passant par « sale vendu ». « J’espère que t’as honte de toi ». Des internautes diffusent également des vidéos où le joueur est critiqué pour son comportement et devrait être sanctionné par son club : il faudrait lui empêcher l’entrée au centre d’entraînement, insinuent-ils. « J’taime bien mais t’es musulman mon gars je te rappelle », peut-on lire ; Mohamed Salah aussi qualifié de « soi-disant musulman », ou encore : « Wesh Salah, c’était que du fake le Coran dans les mains avant les matches, jsuis [sic] dépité, il l’a jamais ouvert ».

Les photographies du joueur ont tout de même été retweetées «likées» près de 3 millions de fois.

Operanews

Comments

comments