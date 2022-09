Arsène Wenger à Idriss Diallo : “La FIFA va accompagner le développement du football en Côte d’Ivoire”

Idriss Diallo, Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a rencontré Gianni Infantino, Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et son staff à Paris le mardi 27 septembre 2022. Il a eu une séance de travail avec Arsène Wenger qui l’a rassuré de la volonté de la FIFA d’accompagner le développement du football ivoirien.

Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA et les responsables de la FIF, se sont entretenus à Paris autour du football ivoirien. Idriss Diallo et sa délégation ont présenté l’état des lieux du football en Côte d’Ivoire après quoi, les deux groupes ont évoqué des pistes de solutions.

“L’objectif de la réunion c’est d’abord de mieux connaître les problèmes de développement en Côte d’Ivoire (…). C’est un pays passionné de football qui a une grande histoire et qui a surtout des talents à tout coin de rue donc évidemment à la FIFA, le développement de la Côte d’Ivoire nous tient à cœur”, a expliqué Arsène Wenger au sortir de la séance de travail.

La FIFA va lancer un projet pilote en Côte d’Ivoire sous la supervision de Arsène Wenger. Les questions liées aux infrastructures ainsi qu’au football féminin ont été abordées.

C’est un Idriss Diallo ravi et rassuré après l’entretien qui s’est exprimé. “La FIFA nous accompagnera sur un ensemble d’activités et de projets de sorte que le football revienne au premier plan dans les meilleurs délais, avec un axe important pour le foot des jeunes et le foot amateur qui est la base du développement de notre football”, a-t-il dit.

Elu Président de la FIF le 23 avril 2022 pour une durée de 4 ans, Idriss Diallo entend faire rayonner le football ivoirien.

