Athlétisme / le relais féminin ivoirien 4X100m : Un billet pour Paris 2024 décroché avec brio

Le relais féminin ivoirien de 4×100 mètres a validé son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec une performance impressionnante lors des championnats du monde de relais qui se sont déroulés à Nassau, aux Bahamas, ce dimanche 5 mai 2024.

Malgré une troisième place serrée dans leur série initiale avec un temps de 42,83 secondes, les athlètes ivoiriennes ont su rebondir lors du deuxième tour de qualification, terminant deuxièmes en 42,63 secondes et assurant ainsi leur place aux JO Paris 2024.

Cette qualification est le résultat du dévouement et du travail acharné des relayeuses, ainsi que de l’encadrement de la Fédération Ivoirienne d’Athlétisme (FIA). Les athlètes, dont Marie Josée Ta Lou, Murielle Ahouré-Demps, Kone Maboundou, Jessika Gbaï, Tié Witney et Denis Dinedye, ont démontré une formidable cohésion d’équipe et un niveau de compétence remarquable tout au long de la compétition.

Cette performance a été accueillie avec enthousiasme et fierté par toute la nation ivoirienne, qui voit en ces athlètes des représentantes de l’excellence sportive du pays. Leur parcours inspirant aux championnats du monde de relais est un témoignage de la détermination et du talent présents au sein de l’athlétisme féminin en Côte d’Ivoire.

Maintenant qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ces athlètes continueront à s’entraîner et à se préparer afin de représenter dignement leur pays sur la scène mondiale. Leur qualification est un accomplissement remarquable et une source de motivation pour tous les jeunes athlètes ivoiriens qui aspirent à atteindre de tels sommets dans leur carrière sportive.

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui débuteront en juillet, la Côte d’Ivoire comptera une forte représentation dans plusieurs disciplines. En taekwondo, nous retrouverons des athlètes tels que Cissé Cheick Sallah, Gbagbi Ruth et Bathily Astan Katherine.