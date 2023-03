BAL 2023 : Débuts réussis pour le champion en titre, Monastir

Les Tunisiens de l’US Monastir, tenants du titre, ont logiquement battu le Stade Malien (78-68), pour leur entrée dans la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), ce dimanche, à la salle de Dakar Aréna, au Sénégal.

En match d’ouverture, disputé samedi, les Sénégalais de l’As Douanes ont été battus par les Ivoiriens d’Abidjan Basket Club Fighters sur le score de (76-70).

Les Tunisiens de l’USM ont parfaitement maîtrisé leurs adversaires maliens. Novices dans cette compétition, les Bamakois ont payé cash leur manque d’expérience.

“Je pense qu’ils étaient plus expérimentés que nous mais nous n’avons pas à rougir de notre défaite. Je pense que ce match sera une bonne leçon et cela va nous faire grandir”, analyse l’expérimenté ailier international marocain John Wilkins.

Une leçon, c’est également ce dont ont dû avoir droit les Kwara Falcons. Les Nigérians ont été foudroyés par Rwanda Energy Group 64-48 et vont tenter de rebondir lors de la prochaine journée.

La première de cette troisième saison de la BAL a été finalement marquée par très peu de surprises à Dakar Arena, au Sénégal.

La petite surprise, c’est peut-être la défaite d’entrée de l’équipe sénégalaise de l’AS Douanes battus par les Abidjanais d’ABC. Des Gabelous perdus par leur maladresse dans les shoots, leur absence en défense et leur fébrilité dans les rebonds. Des errements chèrement payés devant un adverse très appliqué.

“On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Offensivement, on a raté trop de paniers faciles. Et puis, on a été dominés par moment sur le jeu intérieur. On ne repliait pas comme il se devait. On prend 22 points sur des contre-attaques, il va falloir changer d’attitude pour les matchs à venir”, prévient Mamadou Guèye.

La deuxième journée de cette Conférence Sahara de la BAL 2023 démarre ce mardi. Au programme, en ouverture, un choc de vaincus entre les Kwara Falcons du Nigeria et le Stade Malien de Bamako (16h00 GMT).

Le public de Dakar Arena aura ensuite droit à un choc entre ABC Fighters de Côte d’Ivoire et Rwanda Energy Group (19h30 GMT). Le tournoi de Dakar se termine le 21 mars prochain.

