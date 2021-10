Ballon d’or 2021: Edouard Mendy réagit à son absence de la liste

Invité sur Canal + Afrique ce lundi, le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, est revenu sur son absence de la liste du ballon d’or de cette année. Le gardien sénégalais ne voit pas une injustice, mais plutôt une motivation pour travailler encore plus.

Le ballon d’or 2021 sera décerné le 29 novembre prochain, mais doit déjà faire face à une énorme polémique. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea et impérial, toute la saison, le gardien sénégalais ne fait pas partie des 30 nominés pour la distinction individuelle suprême dans le foot.

Une absence que beaucoup de ses coéquipiers, mais aussi des observateurs ont considérée comme injuste, mais le principal intéressé ne comprend pas la polémique. Invité sur Canal + Afrique, le sénégalais a donné son point de vue:

« Injustice ? Non, je n’utiliserai pas ce mot-là. C’est quelque chose qui me motive à continuer de travailler. À aller de l’avant, à être performant en club et en sélection. C’est la liberté de vote des journalistes. Il s’agit, paraît-il, d’une qualité importante pour les candidats au Ballon d’Or…» a déclaré Mendy

Le dernier rempart des Blues a également évoqué le soutien reçu après l’annonce de la liste du ballon d’or : « j’ai découvert la liste en même temps que beaucoup de gens. J’ai reçu beaucoup de messages de mes proches et de personnes que je ne connaissais même pas. J’ai vraiment été touché par toutes ces preuves d’affection ou de reconnaissance qui vont me pousser à continuer à travailler. À aller chercher des trophées en club et en sélection au mois de janvier prochain. Ce n’est que du bonheur, des choses motivantes. »

Cette sortie du gardien sénégalais sera t elle suffisante pour calmer la polémique? Pas sur. De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les traitement réserves aux africains dans l’attribution distinctions individuelles.

Melv Le Sage

