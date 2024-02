BASKET-BALL/ BAL 2024 : TOUT SAVOIR SUR LES INNOVATIONS, GRANDES DATES ET RÉCOMPENSES DE LA SAISON 3

Ce fut l’occasion pour Amadou Gallo Fall, président de la BAL, de revenir sur les articulations de cette saison 3 qui s’annonce généreuse dans l’organisation que dans la stratégie de mobilisation autour de l’événement.

Innovations

L’innovation majeure de cette saison est que la BAL passe de deux (2) conférences de six (6) équipes à trois (3) conférences de quatre (4) équipes. Autres innovations, à Kigali, chaque équipe jouera deux (2) matchs. Les playoffs vont démarrer par une série de matchs de classement avant matchs éliminatoires direct pour les quarts de finale.

Les dates clés

La compétition débutera par la nouvelle conférence qui vient de s’ajouter, c’est-à-dire la conférence de Nahary à Pretoria en Afrique du Sud qui se tiendra du 9 au 17 mars 2024.

Ensuite, le cap sera mis sur la conférence du Nil en Égypte du 19 au 27 avril 2024.

Enfin, la conférence du Sahara à Dakar au Sénégal qui va se tenir du 4 au 12 mai 2024.

Nous voulons grandir et étendre l’influence de la league sur le continent

« Les deux (2) premières équipes de chaque conférence seront qualifiées directement pour Kigali ( Rwanda). Les deux (2) meilleurs troisièmes de chaque conférence vont former la compétition des huit (8) équipes qui vont se disputer les playoffs», a expliqué Amadou Gallo Fall, président de la BAL.

La vision

Le président de la BAL a traduit sa vision d’extension de cette league dans plusieurs pays afin de créer de l’engouement à l’image de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

« Nous voulons grandir et étendre l’influence de la league sur le continent. Il y a une très forte demande. Mais nous continuons à parfaire notre modèle. On arrivera à 16 équipes et même plus, mais cela se fera de manière méthodique », a-t-il souligné.

Les récompenses

Que gagne le vainqueur de la BAL?, c’est une question importante qui taraude les esprits.

Amadou Gallo Fall, a répondu à cette question. « Les quatre dernières équipes sur le podium ont des prix. Les dépenses ( hébergement etc) des équipes sont prises en charge par la BAL ainsi qu’une subvention aux équipes. »