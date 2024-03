BASKETBALL: LES ÉLÉPHANTS DE CÔTE D’IVOIRE OCCUPENT LA PREMIÈRE PLACE EN AFRIQUE

Après avoir enregistré trois victoires consécutives (face à Madagascar, Centrafrique et Égypte) lors des qualifications pour l’Afrobasket 2025 au Caire, en Égypte, les vice-champions d’Afrique ont clairement montré leur domination sur le continent.

Suite à la mise à jour du classement Nike FIBA World après les récents tournois internationaux, les Éléphants se hissent à la première place africaine, se classant 31e au niveau mondial avec un total de 373.8 points.

Le top 5 africain est désormais composé de la Côte d’Ivoire en tête, suivie par le Sud Soudan, l’Angola, la Tunisie et le Nigeria

Ce changement est significatif, surtout après avoir été classés 33e mondial et 2e africain à la suite du mondial 2023. Cette ascension met en lumière les progrès et les performances remarquables de l’équipe ivoirienne.

Cette première place des Éléphants est une source de fierté nationale, d’autant plus que le basketball ivoirien avait déjà brillé dans les années 1980 en remportant le titre de champion d’Afrique à deux reprises, bien avant l’existence du classement FIBA.

Pour célébrer cette performance exceptionnelle, une fête dédiée au basketball ivoirien est prévue demain au Palais dès 10h. Une occasion pour tous les amateurs de basketball de se rassembler et de célébrer la réussite des Éléphants, véritables ambassadeurs du sport en Côte d’Ivoire.