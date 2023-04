Bayern : Mané sanctionné mais soutenu

L’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a déclaré vendredi qu’il était l'”avocat” et le “défenseur” de Sadio Mané au lendemain de sa suspension pour un match après son altercation mardi soir à Manchester avec Leroy Sané.

“Sadio, je suis son premier avocat et son premier défenseur. Je le connais depuis si longtemps, je connais son entourage. Je le connais exclusivement comme un super professionnel, je n’ai jamais, jamais, jamais, vu quoi que ce soit qu’on puisse lui reprocher”, a loué Thomas Tuchel en conférence de presse à la veille de recevoir Hoffenheim pour la 28e journée de Bundesliga.

Mardi soir, après la déroute à Manchester contre City (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions, le ton est monté dans le vestiaire munichois à l’Etihad Stadium entre Sadio Mané et Leroy Sané.

Le champion d’Afrique a reproché à l’international allemand, selon la presse allemande, la façon dont il s’est adressé à lui en fin de rencontre. A la 83e minute, les deux joueurs s’étaient longuement expliqué verbalement sur la pelouse mancunienne.

Selon la presse allemande, Sadio Mané a porté un coup au visage de Leroy Sané, qui a eu la lèvre inférieure en sang. Le Bayern a suspendu Mané pour le match de championnat contre Hoffenheim et la mis à l’amende, autour du demi-million d’euros selon le quotidien Bild.

“C’était de trop, contraire au code de conduite au sein de l’équipe et du Bayern Munich. Il y a eu des excuses qui sont totalement dignes de foi, il n’y a aucune raison d’en douter”, a insisté Tuchel, arrivé sur le banc munichois il y a seulement trois semaines en remplacement de Julian Nagelsmann.

Sadio Mané a également reçu le soutien de sa fédération et du ministre sénégalais des Sports. “Tu as notre soutien et notre entière solidarité car nous savons quelle belle personne tu es et demeures toujours”, a écrit sur son compte Twitter le président de la FSF, Augustin Senghor. Le ministre des sports Yankhoba Diatara lui a apporté, également sur Twitter “le soutien indéfectible de tout le peuple sénégalais”.

“C’est intense, mais je pense que ça apparait plus agité de l’extérieur, que ça ne l’est en interne, même dans cette situation”, a glissé Thomas Tuchel.

Éliminé de la Coupe d’Allemagne par Fribourg il y a dix jours, le Bayern est en très mauvaise posture en Ligue des champions après le match aller et ne compte que deux points d’avance en championnat sur le Borussia Dortmund, à sept journées de la fin de la saison.