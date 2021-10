Bénin : la Côte d’Ivoire accueille le Malawi ce Lundi à Cotonou

Victorieux au match aller sur le score de 3-0, la Cote d’Ivoire accueille le Malawi ce lundi à Cotonou, au Bénin, où la rencontre a été délocalisée. Avec 7 points au compteurs, soit 2 derrière le Cameroun (qui compte un match en plus), les hommes de Patrice Beaumelle n’ont pas le droit à l’erreur. Ils doivent s’imposer pour reprendre la tête du groupe. Pour ce match, la Cote d’Ivoire comptera encore une fois sur Frank Kessié. mais change complétement sa ligne offensive. Christian Kouamé, Gradel et Evrard sont aujourd’hui sur le banc, au profit de Wilfried Zaha, Nicolas Pépé et Gervinho, qui sont eux titulaires.

Les compos officielles

Côte d’Ivoire : Gbohouo, Aurier ©, Boly, Bailly, Konan, Seri, Kessié, Sangaré, Gervinho, Zaha, Pépé

Malawi : A venir

Comments

comments