Bénin: zoom sur Mariano Ahouangbo et Lenny Pirringuel, les nouvelles trouvailles de Rohr

Convoqués avec les Guépards pour la trêve internationale de mars 2024, Mariano Ahouangbo et Lenny Pirringuel pourraient faire leurs premiers pas avec la sélection béninoise lors des chocs contre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Bref aperçu sur ces deux nouvelles trouvailles du sélectionneur Gernot Rohr.

La liste des Guépards convoqués pour la première trêve internationale de l’année 2024 est désormais connue. Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a en effet publié ce vendredi un groupe de 25 joueurs pour les rencontres amicales face à la Côte d’Ivoire et contre le Sénégal, les 23 et 26 mars prochains à Amiens en France. Si les éternels habitués jonchent cette liste, deux nouvelles têtes sortent du lot. Il s’agit de Mariano Ahouangbo et Lenny Pirringuel.

Promis à un bel avenir, Mariano Ahoungbo a été formé à Oslo Football Académie, au Sénégal. Répéré par les recruteurs magrébins, le jeune milieu de terrain s’est engagé avec l’Avenir Sportif de Soliman, une formation d’élite de la Tunisie. Depuis, il ne cesse d’enchainer les bonnes notes. Avec l’AS Soliman, il est apparu à 14 reprises dont 4 fois à l’occasion des Plays Out en cours actuellement en Tunisie. Il a délivré deux passes décisives.

Pur produit du centre de formation des Girondins de Bordeaux, Lenny Pirringuel est un jeune meneur de jeu âgé de 19 ans. Plus jeune joueur a signé pro chez les Bordelais en 2020, le Franco-béninois a disputé la première partie de cette saison 2023/2024 avant de revenir chez les Marine et Blanc.Aux Girondins, Lenny Pirringuel compte 10 matches, un but et une passe décisive.

Désormais ex-international espoir français, le milieu offensif a connu toutes les équipes de jeunes tricolores depuis la catégorie U16. Il remporte les Jeux Méditerranéens U18 2022 en inscrivant le but de la victoire en finale face à l’Italie. Une belle recrue pour la sélection béninoise qui a sans doute trouvé le successeur idéal de Stéphane Sessegnon, l’emblématique capitaine et meneur de jeu des Guépards, qui a dernièrement pris sa retraite internationale, selon la presse locale.