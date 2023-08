Boxe: la légende Mike Tyson entraine Francis Ngannou pour son combat avec Tyson Fury

Pour préparer son combat en boxe anglaise avec Tyson Fury prévu le 28 octobre 2023 à Riyad, Francis Ngannou s’est offert les services de la légende américaine Mike Tyson. Et déjà, les deux monstres ont déjà démarré le stage de préparation. Sur Twitter, Francis Ngannou a dévoilé les images impressionnantes de leur première séance d’entraînement.

Des images qui font suite à une vidéo de Ngannou trempé de sueur au terme de son entraînement avec le premier champion incontesté des poids lourds. Mike Tyson paraît plus que jamais investi pour aider Ngannou à remporter la victoire le 28 octobre contre Tyson Fury.

“Ce n’est pas un secret que j’aide Ngannou à 100% dans ce combat de champions. Il a une énorme puissance dans son poing, et quand ça touche, c’est game over. Je suis impatient de travailler avec Ngannou et d’aider sa transition depuis la cage jusqu’au ring de boxe. Ce n’est pas un novice en combat, c’est un champion du monde. La clé est de combiner son énergie et ses compétences de combat dans ses poings, et d’utiliser son agilité pour bouger facilement dans le ring et de délivrer le KO. On est là pour gagner”, a déclaré l’Américain sera dans le coin de Francis Ngannou le 28 octobre en Arabie saoudite pour affronter Tyson Fury.