Bureau de la fédération Sénégalaise de Basketball : Gorgui Sy Dieng adjoint de président Me Babacar Ndiaye

Le comité directeur de la Fédération Sénégalaise de Basket s’est réuni ce samedi matin pour élire les membres du bureau fédéral. L’élection des membres du bureau fédéral s’est déroulée sous la supervision de Monsieur Mamadou Fall, Directeur des Activités Physiques et Sportives (DAPS) et du Secrétaire général du CNOSS, Seydina Oumar Diagne.Ainsi, Me Babacar Ndiaye qui a été plébiscité, occupe naturellement le perchoir. Il est secondé par l’international sénégalais Gorgui Sy Dieng qui entame déjà sa reconversion et très fort belle manière. MAIMOUNA Mbengue tient la deuxième vice-présidence. Quant à El Hadji Sarr, il est promu 3eme vice président, pendant que le poste de Secrétaire général revient à Amadou Sarr, comme l’a voulu l’Etat. Il a comme adjoint Ibrahima NIANG. A noter qu’en dehors des commissions existantes (Sportive, Organisation, Finances, Compétition, Médicale, Communication, Juridique et Qualification) de nouvelles commissions ont été créées. Notamment (Développement, Relations publiques, Genre, Massification et Réforme de la D2, Contrôle et Vérification). Par ailleurs, les Présidents des commissions seront désignés et installés très prochainement.Voici le bureau Président: Me Babacar Ndiaye1erVice-Président: Gorgui Sy Dieng 2éme Vice-Président: Maimouna Mbengue3éme Vice-Président: El Hadj Sarr4éme Vice-Président: Djibril Allé Fall5e Vice-Président : Kader WadeSecrétaire général : Amadou Sarr Secrétaire général adjoint : Ibrahima NiangTrésorier général : Ndéye Fatou NiangTrésorier général adjoint: Souleymane Barry