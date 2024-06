CAF: La CAN féminine 2024 reportée à 2025

Initialement prévue en 2024 au Maroc, la CAN féminine a été reportée à 2025, du 5 au 28 juillet, a annoncé vendredi la CAF.

A l’instar de son homologue chez les hommes, la CAN féminine ne se tiendra finalement pas aux dates initialement annoncées. C’est ce qui ressort de la réunion tenue vendredi par le Comité Exécutif de la Confédération africaine de football. L’instance a en effet annoncé que la compétition aura désormais lieu du 5 au 28 juillet 2025 au Maroc.

« Je suis également impressionné par l’énorme croissance du football féminin en Afrique et j’espère que la WAFCON Maroc 2024 de la CAF TotalEnergies connaîtra un immense succès« , a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe lors de la réunion, rapporté par CAFonline.

Le dirigeant sud-africain a indiqué que « l’annonce des dates de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 a pris beaucoup plus de temps que prévu, car des discussions complexes et parfois difficiles ont eu lieu avec diverses parties intéressées, à la lumière des calendriers de matches internationaux et nationaux très chargés ».

Pays organisateur de la dernière édition en 2022, le Maroc avait obtenu les droits d’abriter celle de 2024, le 9 août 2022, après une réunion du Comité Exécutif de la CAF en Tanzanie. Les Lionnes de l’Atlas, actuellement 59e au classement FIFA, s’étaient hissées jusqu’en finale de l’édition de 2022, une première historique.