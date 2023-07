CAM TCHIN-TCHINN 2023, ACCORD TROUVÉ ENTRE MORRISON ET LA FÉDÉRATION DE FOOTBALL PETITS POTEAUX

Il s’en était pris vertement aux actuels dirigeants du football petits poteaux en Côte d’Ivoire avant de se raviser. Ce qui aurait valu l’interdiction de la tenue du Cam Tchin-Tchin 2023. Finalement un accord a été trouvé entre Jonathan Morrison et le doyen Inza Fofana.

Main dans la main. Les organisateurs du Cam Tchin-Tchinn et les membres de la Fédération ivoirienne de football petits poteaux (FIFPP), avaient travaillé à la réussite de ce tournoi, attraction de l’année 2022. L’instance dirigée par Me Inza Fofana, avait apporté son parrainage et son soutien logistique au jeune Jonathan Morrison pour la réussite de son projet.

Mais après la première édition de ce tournoi de football des quartiers, le torchon s’est mis à brûler entre les anciens partenaires suite à des incompréhensions. Cerise sur le gâteau, le jeune Morrison a fait une sortie jugée maladroite par les internautes, sur les réseaux sociaux.

L’homme a crié au boycott de la Fédération qui veut à tout prix, selon lui, « empêcher la tenue de la deuxième édition du CAM Tchin-Tchinn ». Sentant son tournoi menacé après que la Fédération a saisi le ministère des Sports pour interdire sa tenue, le jeune promoteur a été sommé de présenter « ses excuses » avant toute négociation.

Les parties prenantes se sont donc retrouvées au ministère des Sports le mercredi 5 juillet 2023. Il s’agissait de trouver un accord pour la tenue du Cam Tchin-Tchin 2023.

« Nous avons discuté de 15h à 21h pratiquement. Les lois du sport sont claires. Aucune entreprise ou entité ne peut organiser une compétition sans l’autorisation préalable de la Fédération en charge de la discipline en question. Nous nous sommes sentis offensés par les propos de Morrison, après tout le soutien que nous avons apporté pour la réussite du tournoi. Notre objectif était de faire connaître la discipline mais pas au détriment des règles. Avec hauteur d’esprit, en nous inscrivant dans l’année de la jeunesse, nous avons accepté un compromis pour l’organisation de la compétition cette année », s’est exprimé, Me Inza Fofana.

Le CAM Tchin-Tchinn 2023 aura donc lieu. Mais pour l’heure tous les détails n’ont pas encore été donnés sur la compétition.