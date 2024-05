Cameroun: Samuel Eto’o confirme enfin Marc Brys à la tête des Lions Indomptables

Après plusieurs semaines de refus, estimant avoir été écarté du processus de recrutement du technicien belge, Samuel Eto’o a finalement reconnu Marc Brys comme le sélectionneur national du Cameroun. Le président de la Fécafoot a cependant procédé à quelques changements dans le staff technique de Brys.

C’est désormais officiel. Marc Brys est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Nommé en mars dernier par le ministre des sports mais pas reconnu par la Fécafoot et son président Samuel Eto’o, le technicien belge a désormais l’aval de la Fédération camerounaise pour mener à bien sa mission.

« Au regard de l’urgence liée aux nécessités de la préparation de l’équipe fanion aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026” et “au regard des sacrifices financiers déjà consentis par le gouvernement pour faire venir une expertise étrangère et dans un souci d’apaisement“, la Fécafoot a annoncé au terme de sa réunion tenue mercredi qu’elle procède officiellement à la nomination de Brys comme sélectionneur, lit-on dans un communiqué de l’instance camerounaise.

La Fédération a également confirmé Joachim Mununga et Giannis Xilouris à leurs postes d’adjoints de Brys. Samuel Eto’o a cependant procédé à quelques changements dans le staff technique. Ainsi, l’ancien international François Omam-Biyick, et le coordonnateur des sélections nationales Benjamin Banlock sortent de la liste, remplacés par Ndtoungou Mpile Martin, David Pagou et l’ex-international Benoît Angbwa qui hérite du poste de coordonnateur des sélections nationales. L’ancien portier Carlos Kameni est lui nommé au poste d’entraineur des gardiens de but.

Voici le staff technique nommé par la Fédération Camerounaise de football :

▪️Marc Brys (entraîneur sélectionneur)

▪️Joachim Mununga (Assistant) et Giannis Xilouris (analyste vidéo)

▪️Ndtoungou Mpile Martin (entraîneur adjoint 1)

▪️David Pagou (entraîneur adjoint 2)

▪️Carlos Kameni (entraîneur des gardiens)

▪️Fotso Gwabap Patrick (médecin)

▪️Benoit Angbwa (coordonnateur général)

▪️Serge Pensy (coordonnateur adjoint)

▪️Nicolas Alnoudji (Team Manager)

▪️Thierry Ndoh (Team Press)

▪️Ebolo Abada Arnold (Agent de liason)