Cameroun: Samuel Eto’o revient sur sa décision et s’excuse auprès de Marc brys

Ce jeudi 24 mai 2024, un retournement de situation spectaculaire a secoué la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

À peine 48 heures après avoir sévèrement critiqué le sélectionneur Marc Brys et l’avoir suspendu, Samuel Eto’o, président de la Fecafoot, a fait marche arrière et présenté ses excuses publiques au technicien belge.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège de la Fecafoot, Eto’o et Brys se sont assis côte à côte pour apaiser les tensions. “Je ne vais pas être long. Tout d’abord, je tiens à présenter mes excuses parce que lors de notre première et malheureuse rencontre (il sourit et touche le coude de Brys, ndlr), il y a eu beaucoup d’émotions”, a commencé Eto’o.

Nous n’avons plus beaucoup de temps puisqu’ils doivent tout faire pour qu’on commence à gagner le 8 juin contre le Cap-Vert.

Il a ensuite indiqué qu’il avait décidé de ravaler son ego pour le bien de la nation. “Nous n’avons plus beaucoup de temps puisqu’ils doivent tout faire pour qu’on commence à gagner le 8 juin contre le Cap-Vert, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.”

Samuel Eto’o a ensuite appelé à l’indulgence et à la solidarité. “Ce ne sera pas facile mais je vous demande d’être indulgents. (…) Je fais face à la raison, sachez que vous (Marc Brys, ndlr) me compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à vos côtés parce que nos destins sont liés. Si notre équipe fanion gagne, le président que je suis n’aura pas de problème de cheveux”, a-t-il plaisanté.

Ce geste de réconciliation est intervenu après la démission du staff intérimaire d’Eto’o, incluant le sélectionneur Ndtoungou Mpilé, sous la pression du ministère des Sports.

Confronté à cette situation délicate, Eto’o a dû se plier aux exigences de Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports, qui a insisté pour que Marc Brys dirige les Lions Indomptables avec son propre staff.