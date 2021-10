CAN 2021 : l’ incertitude sur la tenue de la compétition

Le doute sur cette question le tenue effective de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN ).

La tendance est plutôt à un report d’un an, en janvier 2022.

La Coupe d’Afrique des nations va-t-elle avoir lieu en janvier 2021, au Cameroun ? Ce n’est pas la tendance aujourd’hui. La Confédération africaine de football (CAF) devrait annoncer dans les prochaines semaines le report de la compétition continentale. Il reste d’ailleurs quatre journées de matchs qualificatifs pour la compétition à disputer et le processus des éliminatoires a été complètement bouleversé.

“Ne pas déstabiliser les équipes africaines”

Selon une source interne à la CAF, “il n’y a quasiment aucune chance de voir la CAN se jouer en janvier au Cameroun”. “Aujourd’hui la tendance est à report en janvier 2022, appuie-t-elle. Jouer à l’été 2022 n’est pas exclu car la Coupe du monde au Qatar va démarrer le 21 novembre, mais il faut bien étudier le processus médical pour ne pas déstabiliser les équipes africaines à la Coupe du monde.”

La Coupe d’Afrique des nations est prévue entre le 9 janvier et le 6 février 2021. Depuis que la FIFA a décidé de réformer la Coupe du monde des clubs et de l’organiser tous les quatre ans en plein été, la CAF n’a plus le choix que d’opter pour une organisation à la période hivernale, comme avant 2017. Cette année-là, la CAF avait décidé de réformer sa compétition phare, en choisissant notamment de l’organiser l’été.

