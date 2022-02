Can 2021 : L’histoire s’écrirait-elle dans le sens inverse?

SÉNÉGAL vs ÉGYPTE c’est la finale de la 33è édition de la coupe d’Afrique des Nations.

Qui des 2 équipes sortira vainqueur ? Verdict ce 6 février.

Cependant revisitons le palmarès des vainqueurs de la CAN pour avoir une idée de qui pourrait être Roi d’Afrique ce dimanche.

Le foot, n’est pas une science exacte on est tous d’accord sur ce postulat mais au foot également il y a des signes qui peuvent déterminer l’issue d’une partie ou d’un tournoi.

Lorsque nous prenons le palmarès de la CAN notamment lors de la fin des années 80 au début des années 90 voici ce qu’elle nous donne comme vainqueur:

86 Égypte, 88 Cameroun, 90 Algérie , 92 CI et 94 Nigeria.

Prenons maintenant les vainqueurs de la décennies 2010 à 2020.

2012 Zambie , 2013 Nigeria , 2015 la CI , 2017 le Cameroun et 2019 l’Algérie. Si nous remarquons bien comme en 88 et en 90 Camerounais et algériens se suivent en 2017 et 2019. Comme en 92 et 94 ivoiriens et Nigérians se suivent en 2013 et 2015.

Remarquons une chose, lorsque nous entrons dans une nouvelle décennie en 90 et 92 nous avons 2 nouvelles nations qui gagnent la CAN s’était l’Algérie et la CI. En 2012 nous avons une nouvelle nation qui n’a jamais remporté la CAN qui la gagne ça été la Zambie.

Un autre aspect qui a encore retenu notre attention. Au début de l’année 2000 une nation va jouer 2 finales de CAN consécutive il s’agit du Cameroun. Elle va jouer ces 2 finales et les remporter face à 2 nations qui viennent de la même sous région: l’Afrique de l’ouest. Le Nigeria en 2000 et le Sénégal en 2002.

Pour le début de l’an 2020 on constate qu’une nation joue 2 finales consécutives de CAN. Il s’agit du Sénégal. Ces 2 finales sont face à 2 équipes qui viennent de la même sous région de notre continent l’Afrique du Nord. Les nations concernées sont l’Algérie en 2019 et l’Égypte pour cette édition 2021.

On constate que le Cameroun joue 2 finales consécutives et gagne s’était 2000 et 2002. On remarque étrangement que le Sénégal joue 2 finales de CAN également. 2019 perdu et que va t-il se passer pour cette édition 2021?Wait and see!

Cependant hier samedi le Cameroun comme en 1972 remporte la petite finale de sa CAN.

Et donc au regard de tous ces dires l’histoire semble avoir choisir son prochain vainqueur qui pourrait être Les Pharaons !!!

