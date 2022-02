CAN 2022: avant Sénégal vs Egypte, Jurgen Klopp encense Sadio Mané et Mo Salah

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a encensé ses attaquants Sadio Mané et Mohamed Salah qui ont fait un bon parcours dans ce tournoi, alors que le Sénégal et l’Egypte s’affrontent ce dimanche au stade Olembé en finale de la CAN 2022.

Le Sénégal et l’Egypte s’affrontent ce dimanche au stade Olembé de Yaoundé, dans le cadre de la finale de la CAN 2022. Une rencontre choc entre deux habitués du tournoi. Les Lions de la Téranga sont en course pour une première sacre dans cette compétition alors que les Pharaons visent leur huitième titre.

Peu convaincant en phase de groupe, les deux équipes ont haussé leur niveau depuis les phases à élimination directe. Un petit avantage tout de même pour les Lions sénégalais qui ont remporté leurs différentes confrontations dans le temps réglementaire. Tout le contraire des septuples champions d’Afrique qui sortent de 3 prolongations consécutives.

Grands artisans de ce parcours des siens, Sadio Mané et Mohamed Salah seront très scrutés au cours de cette finale. Les deux joueurs , capitaine de leurs équipes respectives, ont jusqu’ici fait ce qu’il faut pour conduire leurs coéquipiers à la victoire. Et ce dimanche, ils vont devoir encore se transcender. Une tâche pas impossible pour les deux Reds selon Jurgen Klopp. En conférence de presse vendredi, l’entraîneur de Liverpool a encensé ses deux attaquants et assure qu’ils feront le nécessaire comme ils l’ont toujours fait en Premier League.

«C’est vraiment très impressionnant à voir. Il est très important que vous traversiez ce genre de choses. C’est évidemment difficile d’aller aussi loin dans un tournoi, ce sont des superstars, donc la pression qu’ils avaient sur leurs épaules était énorme. Je suis vraiment fier de la façon dont ils ont géré la situation, pour être honnête. Maintenant, deux d’entre eux sont en finale et oui, nous allons la regarder», a promis Klopp, qui restera neutre.

Alors qu’il avait montré il y quelques semaines son agacement vis-à-vis de la programmation de cette CAN qui prive son équipe de ses stars africaines, l’Allemand a cette fois-ci tempéré ses propos et a estimé que ce tournoi va finalement avoir un effet positif sur son duo.

Melv

Comments

comments