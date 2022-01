CAN 2022/ Cameroun Burkina Faso : des joueurs testés positifs, la FBF crie à la manipulation

Voici une nouvelle qui vient secouer la quiétude des Étalons depuis leur camp de base à l’hôtel relax. Alors que la ferveur monte à quelques heures du match d’ouverture entre le pays organisateur et le Burkina, le staff de l’équipe burkinabè a été informé que des joueurs auraient été contrôlé positifs, rapporte des sources locales . Il s’agit des joueurs Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Saidou Simporé, Soumaïla Ouattara, les entraîneurs Kamou Malo et Alain Nana.

Selon les médecins burkinabè, le protocole sanitaire des tests n’a pas été respecté. Il conteste la fiabilité des tests et l’indépendance des préléveurs.

Les médecins Burkinabè demandent ainsi une contre expertise des tests.

Selon les médecins , une première équipe sans autorisation s’était présenté à l’hôtel. Après vérification par la FBF la Caf ne reconnaît pas avoir envoyé une équipe à l’heure indiquée. C’est à 23h que l’équipe dite homologuée par la CAF a pu faire les prélèvements. On apprend d’ailleurs que Hervé Koffi KOUAKOU est en attente de son résultat. Les heures qui suivent nous éclairons d’avantage.

Sepel

Comments

comments