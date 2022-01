CAN 2022 : le Cap-Vert bat l’Éthiopie sans peine

L’équipe du Cap-Vert a entamé sa Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022) de football par une victoire 1-0 face à celle d’Éthiopie, ce 9 janvier à Yaoundé, dans le groupe A de la CAN 2022. Les Éthiopiens ont très vite été réduits à dix contre onze.

Ce n’était sûrement pas le match le plus attendu de cette 33e Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022). Les supporters camerounais ont d’ailleurs massivement quitté, et sans regret, le stade d’Olembé après la victoire 2-1 de leur équipe face à celle du Burkina Faso.

Toutefois, cette deuxième rencontre de la CAN 2022, entre une sélection d’Éthiopie peu connue du grand public et un Cap-Vert réputé solide, pouvait piquer un peu la curiosité des amateurs de football africain, et ce en dépit d’une pelouse en piteux état.

Une expulsion trop précoce pour l’Éthiopie

L’expulsion de l’Éthiopien Yared Bayeh (12e minute) – la première de la compétition, après un recours à la VAR – a néanmoins rapidement rendu le rapport de force déséquilibré. Sans leur excellent gardien Teklemariam Shanko, décisif à plusieurs reprises, les Walyas auraient même pu être balayés rapidement et plus largement.

Finalement, ils n’ont cédé que dans les arrêts de jeu de la première période sur une tête plongeante de l’avant-centre cap-verdien Julio Tavares (45e+1).

Le Cap-Vert à hauteur du Cameroun

Pour les Requins bleus de Garry Rodrigues et de Kenny Rocha, très remuants tous deux, cette victoire 1-0 est un bon résultat avant d’affronter des Burkinabè dos au mur, le jeudi 13 janvier, toujours dans le groupe A de cette CAN 2022. Les Éthiopiens, eux, devront réaliser un exploit face à des Camerounais gonflés à bloc devant leur public. Sinon, ils risquent de quitter la compétition aussi vite qu’en 2013, année de leur derrière participation à la CAN…

