CAN 2022/ Patrice Beaumelle : “il faut aller chercher les trois points”

Présent en conférence d’avant match ce mardi 11 janvier 2022, Patrice Beaumelle a affiché sa confiance en son groupe mais reste prudent face à la Guinée Équatoriale, le premier adversaire à la CAN camerounaise. Le commentaire dE sportivoire.

« Quand on est à la tête d’une équipe comme la Côte d’Ivoire, il faut aller chercher les trois points à chaque match. Dans cette nouvelle forme de la compétition, le meilleur troisième se qualifie pour le deuxième tour. J’ai joué à plusieurs reprises la Guinée Équatoriale et cela a toujours été des matches serrés. Le match de demain sera serré mais on fera tout pour prendre les trois points », a-t-il déclaré avant de s’appesantir sur l’atmosphère du groupe. « J’ai mon équipe, j’aime mes joueurs. Il y a un bel équilibre entre les lignes. S’ils le veulent, ils peuvent faire très mal. »

Le technicien français est également revenu sur le cas de Sylvain Gbohouo qui aux dernières nouvelles ne disputera pas la CAN. « Mais j’ai appris que la sanction est maintenue pour le joueur. Et que nous avons 20 jours pour faire appel. Nous allons faire appel. C’est un coup dur pour lui. Nous allons le soutenir. Sa carrière n’est pas finie là. C’est une épreuve pour lui. Il a perdu de la masse. C’est une excellente personne qui va nous aider », a-t-il confié.

Seul Jean Daniel Akpa Akpro n’a pas encore regagné Douala. Atteint de Covid-19 sévère en club, Akpa Akpro est resté à Rome pour récupérer et la CAF n’autorise pas son remplacement. « Seul Akpa Akpro n’est pas là. Il a eu une Covid19 sévère dans son club. Il a perdu 50% de ses capacités respiratoires. Nous avions voulu le remplacer. La CAF a dit que ce n’est pas une blessure. Je ne comprends pas », a déclaré le français.

Pour ce qui est de la bataille contre la Guinée Équatoriale, le groupe des Éléphants est prêt et serein. Avec les conditions réunies, il espère rentrer avec le succès. « Le groupe vit bien. Tout le monde est concerné. On a fait une préparation qui aurait pu être meilleure. On a de la qualité. Il n’y a plus de petites nations. C’est à nous de mettre tous les ingrédients pour gagner », a indiqué Maxwel Cornet qui accompagnait Patrice Beaumelle.

Saple

Comments

comments