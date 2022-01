CAN 2022: «Quand on est footballeur, on rêve de devenir Samuel Eto’o ou Rigobert Song»

Cinquante ans après la première, la CAN revient au Cameroun à partir de ce dimanche 9 janvier et du match d’ouverture entre les Lions indomptables et le Burkina Faso, à 17h. La fête du football africain est l’occasion pour les jeunes Camerounais de voir leurs idoles et les grands joueurs du continent. Reportage au club des Semences olympiques, à Yaoundé.

Quand on est footeux, on rêve de devenir Samuel Eto’o, Rigobert Song, Roger Milla… Depuis que j’ai appris à taper sur la balle, je rêve de devenir professionnel pour qu’on entende aussi parler de moi, venir aussi jouer devant ma famille, le public.

Melv

